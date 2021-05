Zmiana zakresu danych wiąże się z koniecznością modyfikacji druków zgłoszeniowych. Ich wzór określony jest w rozporządzeniu ministra rodziny i polityki społecznej z 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów. Rozporządzenie, choć wydane niedawno, musiało jednak być uaktualnione, aby dostosować druki do wymogów art. 36 ust. 10 ustawy systemowej. Nowelizacja rozporządzenia została wydana 23 kwietnia 2021 r., a ogłoszona 5 maja 2021 r. W trakcie jej uzgodnień zastrzeżenia zgłosił prezes UODO, którego zdaniem określenie jedynie w uzasadnieniu do przepisów celu gromadzenia przez ZUS informacji o kodzie wykonywanego zawodu osób zgłaszanych nie jest wystarczające. To z przepisów prawa powinno wynikać, w jakim celu określone dane osobowe mogą być wykorzystywane i jakim podmiotom udostępniane. Przyjmowanie takich rozwiązań jest niezbędne dla właściwego stosowania przepisów RODO , w tym m.in. poszanowania zasady zgodności z prawem oraz zasady ograniczenia celu gromadzenia danych. UODO zwrócił też uwagę, że skoro przewiduje się, iż do informacji o wykonywanych zawodach będą miały dostęp inne podmioty, to należy pamiętać, że to w przepisach stanowiących o działalności tych podmiotów powinny być określone wprost podstawy prawne uzasadniające prawo do przetwarzania (np. pozyskiwania) danych wraz ze wskazanymi celami uzasadniającymi takie przetwarzanie.