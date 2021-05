Zgodnie z propozycją rządu uczelnie zawodowe co prawda nie będą musiały zawierać porozumień, ale w zamian zostaną zobligowane do spełnienia innych wymogów, aby móc prowadzić studia nauczycielskie. Z projektu wynika, że takie prawo będą miały np. te, które funkcjonują co najmniej 10 lat, liczba studentów wynosi co najmniej 250 (z czego ponad 50 proc. na studiach stacjonarnych), a nie mniej niż 50 proc. nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej placówce jako podstawowym miejscu pracy. Ponadto uczelnia zawodowa, która będzie chciała kształcić nauczycieli bez podpisanego porozumienia, będzie musiała m.in. prowadzić studia na co najmniej pięciu kierunkach, a żaden nie będzie mógł mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.