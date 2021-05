– Pamiętajmy, że prewencyjne kontrole to jedyny skuteczny sposób przeciwdziałania nietrzeźwości w pracy i ryzykom z nią związanych – wskazuje Paweł Sych, radca prawny z kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global. Podkreśla, że w praktyce już na podstawie obowiązujących przepisów można uzasadnić ich wprowadzenie (pomimo odmiennego stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych z czerwca 2019 r.). Podstawą jest obowiązek dbania o bezpieczeństwo, życie i zdrowie zatrudnionych, który ma nadrzędne znaczenie wobec ochrony prywatności. – Jeśli wprowadzone zostaną nowe przepisy, to powinny być proste i ograniczać się do wskazania, że także pracodawca może sprawdzać trzeźwość zatrudnionych. Nie należy wywoływać wątpliwości co do przedmiotowego i podmiotowego zakresu kontroli – dodaje mec. Sych.