Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się jest odmiennym reżimem odpowiedzialności pracowniczej. Jej przesłanką jest prawidłowe powierzenie mienia do zwrotu lub do wyliczenia się oraz powstanie szkody w powierzonym mieniu. Z momentem wystąpienia szkody pracownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w trybie art. 124 k.p., o ile nie udowodni, że szkoda nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku jednak, gdy pracownik nie jest w stanie tego udowodnić, a pracodawca wykaże szkodę oraz to, że stworzono zatrudnionemu warunki umożliwiające zabezpieczenia mienia, przyjmuje się, że szkoda nastąpiła z winy pracownika i w związku przyczynowym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków pracowniczych.