Problem polega na tym, że już teraz w urzędach na wydanie zezwolenia na pracę czeka się długo. W zależności od województwa, trwa to od miesiąca do nawet czterech. W ciągu jednego tygodnia urzędy są w stanie rozpatrzeć średnio ok. 100 wniosków o karty czasowego pobytu, co w skali miesiąca daje ok. 400–500. Jeżeli do tego dodamy, ostrożnie licząc, ok. 90 tys. obcokrajowców, którzy stracą prawo do pracy w Polsce w ciągu 30 dni po pandemii, urzędy sobie z tym nie poradzą. Co więcej, wielkimi krokami zbliża się okres prac sezonowych, w którym notuje się większą liczbę zgłoszeń o pozwolenie na pracę dla cudzoziemców. Obawiamy się olbrzymich zatorów, a to odbije się bezpośrednio na firmach, które będą miały ogromne problemy z brakami kadrowymi.