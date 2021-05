Sprawa trafiła do sądu, a ten w I instancji przyznał rację kobiecie. W uzasadnieniu wskazał, że art. 15zq ust. 4 pkt 3 tarczy antykryzysowej (czyli ustawy z 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), który jako jeden z warunków przyznania prawa do postojowego wskazuje brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, nie może być interpretowany z pominięciem celu uchwalenia wskazanych regulacji. Miały one niejako „ratować” osoby prowadzące działalność przed bankructwem. Z kolei wyłączenie stosowania przepisów tarczy do osób, które podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, było podyktowane tym, że posiadały już one inne zabezpieczenie i pomocy nie potrzebowały.