Nie podlegają egzekucji sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych. Tak stanowi kodeks postępowania cywilnego w zakresie ograniczeń w egzekucji. Zatem wszelkie należności, które mają charakter wyłącznie kompensacyjny, a więc mający na celu pokrycie wydatków, a nie przysporzenie kosztem drugiego podmiotu, są wyłączone spod zajęcia. Do takich należności zalicza się wymieniony ryczałt samochodowy. Również zgodnie z załącznikiem do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń, opracowanym dla potrzeb statystycznych, do wynagrodzeń nie zalicza się m.in. ryczałtów pieniężnych za używanie do celów służbowych samochodów lub innych środków lokomocji niebędących własnością pracodawcy.