Pracodawcy doceniają też nowe wyjaśniania opublikowane na rządowym serwisie internetowym (www.gov.pl/web/szczepimysie). Dotyczą one m.in. procedury postępowania w przypadku, gdy zatrudniony, który zgłosi chęć zaszczepienia się, ostatecznie nie przyjmie preparatu (kwestię tę firmy zgłaszały wielokrotnie na etapie konsultacji całego programu szczepień w zakładach pracy). W takiej sytuacji za niewykorzystane szczepionki odpowiada punkt szczepień przeprowadzający program w danym przedsiębiorstwie (podmiot wykonujący działalność leczniczą). Z wyjaśnień wynika też m.in., że zatrudniający może zgłosić wszystkich pracowników oraz osoby współpracujące z firmą (oraz członków ich rodzin) niezależnie od rodzaju umowy na podstawie której są zatrudnieni, w tym również pracowników tymczasowych i cudzoziemców, którzy posiadają prawo do stałego lub czasowego pobytu w Polsce. Doprecyzowano też pojęcie członków rodziny zatrudnionych. Możliwe jest zgłoszenie wszystkich osób, które zostaną zadeklarowane przez pracowników jako osoby bliskie (jeżeli zatrudniający wyrazi na to zgodę).