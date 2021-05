Jeżeli chodzi o zwolnienie ze składek, to osoba prowadząca działalność musi być zgłoszona jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. Chcący skorzystać z ulgi muszą złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne do 30 czerwca 2021 r. (chyba że są zwolnieni z obowiązku ich składania). Wniosek o zwolnienie przedsiębiorca składa do ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.