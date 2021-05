– To zwykły rachunek ryzyka. Większe jest to wynikające z wypadku, awarii lub wręcz katastrofy przemysłowej, do jakich może dojść w związku z nietrzeźwością, niż ewentualna sankcja za niedostosowanie się do stanowiska UODO, które nie jest przecież obowiązującym prawem. Poza tym opinia urzędu została przedstawiona prawie dwa lata temu, a do tej pory nie słyszałam o przypadku, aby nałożył istotne kary za działanie wbrew ich stanowisku – twierdzi radca prawny z przedsiębiorstwa z woj. śląskiego, które sprawdza trzeźwość zatrudnionych (dane do wiadomości redakcji).