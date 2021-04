Narażenie kolegów na utratę życia i zdrowia

Szczepienia przeciwko COVID-19 są na razie w pełni dobrowolne, a przepisy nie nakazują wprost poddania się im. Właśnie z uwagi na dobrowolność szczepienia podnosi się, że pracownik nie może być karany za niewyrażenie zgody na jego przeprowadzenie. Jednak ocena tej sytuacji nie jest tak jednoznaczna. Należy bowiem pamiętać, że pracodawca jest zobowiązany do stosowania wszelkich dostępnych środków, które eliminują lub ograniczają zagrożenie życia lub zdrowia w zakładzie pracy. Nie ulega żadnej wątpliwości, że obecnie dostępne szczepienia w sposób bezpośredni i znaczący zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Skoro więc pracodawca jest ustawowo zobowiązany do zapewnia warunków do bezpiecznej i higienicznej pracy, to powinien podejmować decyzje mające na celu realizację tego obowiązku oraz ochronę zdrowia i życia pracowników. To właśnie z tego powodu ocena dopuszczalności rozwiązania umowy z powodu braku zgody na szczepienie nie jest oczywista.

Nie ulega wątpliwości, że pracownik poprzez brak szczepienia stwarza większe zagrożenie zakażenia niż inni pracownicy, a tym samym sprowadza możliwość narażenia życia i zdrowia swoich współpracowników. Słuszne jest również twierdzenie, że w konkretnych przypadkach takie działanie pracownika jest sprzeczne zarówno z zasadami współżycia społecznego, jak i z szeroko rozumianym interesem publicznym w zakresie ochrony zdrowia. W przypadku stanowisk o szczególnym narażeniu na działanie koronawirusa brak szczepienia może narazić pracownika, jego współpracowników oraz osoby trzecie na utratę zdrowia, za którą odpowiedzialność może ponosić pracodawca. W naszej ocenie w takich szczególnych przypadkach pracodawca ma prawo odmówić dopuszczenia do pracy niezaszczepionego pracownika i np. przenieść go na inne stanowisko pracy albo nawet rozwiązać z nim stosunek pracy. Przyczyną zwolnienia w takim wypadku nie będzie jednak sama odmowa szczepienia, a to, że nie ma możliwości dopuszczenia pracownika do pracy w warunkach zapewniających bezpieczeństwo innym pracownikom lub osobom trzecim narażonym na zakażenie.

Każdy przypadek należy jednak oceniać indywidualnie, uwzględniając całokształt okoliczności. Jeżeli brak szczepienia wynikać będzie z niedostępności szczepionki dla danej grupy (np. ze względu na wiek) albo z osobistych uwarunkowań pracownika (np. ciąża pracownicy), to ocena takiego zachowania pracownika będzie inna niż w przypadku odmowy przyjęcia szczepionki bez obiektywnego uzasadnienia. Wpływ będzie miał również charakter wykonywanej pracy oraz zajmowane stanowisko – jeżeli pracownik przy wykonywaniu zadań nie ma kontaktu z innymi osobami, to zwolnienie z powodu braku zgody na szczepienie może zostać uznane za nieuzasadnione. I przeciwnie, jeżeli praca wymaga kontaktu z innymi pracownikami, polega na obsłudze klientów lub na innym kontakcie z osobami trzecimi, co stwarza okazje do rozprzestrzenienia się wirusa, to w takim przypadku rozwiązanie umowy będzie bardziej uzasadnione.

W obecnym stanie prawnym szczepienia przeciwko COVID-19 są dobrowolne. Oznacza to, że co do zasady pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem, który odmawia poddania się szczepieniu. Wyjątek może dotyczyć pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych (art. 2221 kodeksu pracy). Do takich czynników zaliczany jest wirus SARS-CoV-2. W przypadku tych pracowników możliwe jest uznanie, że szczepienie jest niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku i pracownik może otrzymać polecenie zaszczepienia się. W praktyce pracodawca nie może dowolnie oceniać, którzy pracownicy są zatrudnieni na stanowiskach, na których można wymagać szczepienia. Powinno to wynikać z oceny ryzyka zawodowego. Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy z 1 lutego 2021 r. zakłady pracy można podzielić na: