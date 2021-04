Projektowane przepisy mają położyć temu kres. Zgodnie z projektowanym art. 48d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik nie będzie mógł złożyć deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego po upływie pięciu lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek rozliczonych w tej deklaracji i raporcie. Jest to sformułowane w projekcie nowelizacji następująco: „Zakład nie przyjmuje deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego złożonych po tym terminie”. Nie będą miały w tym przypadku zastosowania zasady określone w art. 24 ust. 5 i 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z ust. 5 nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia. Z ust. 6 wynika zaś, że bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły dwa lata od śmierci spadkodawcy.