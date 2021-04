Tak. Po przystąpieniu do pracowniczego planu kapitałowego (PPK) dla każdego uczestnika otwierany jest prywatny rachunek, do którego ma on bieżący dostęp. Uczestnik programu może sprawdzić nie tylko aktualną wartość środków zgromadzonych na tym rachunku, lecz także historię transakcji związanych z uczestnictwem w PPK. Ponadto instytucja finansowa jest zobowiązana do przekazywania uczestnikom rocznej informacji m.in. o wysokości środków zgromadzonych na ich rachunkach.