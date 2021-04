WSA uznał jednak, że skarga była zasadna, wojewoda zaś dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa . Wskazał, że przepisy ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2047 ze zm.) w zakresie spraw objętych koordynacją nie przewidują szczególnego trybu takiego postępowania. Dlatego przy ich rozstrzyganiu stosowane są ogólne zasady wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego, które regulują m.in. terminy rozpatrywania spraw. Tymczasem zdaniem sądu okoliczności sprawy, czyli sporządzenie informacji o przyznaniu 500+ w październiku 2020 r., podczas gdy wniosek trafił do wojewody we wrześniu 2019 r., uprawniają do stwierdzenia, że organ przekroczył określony w art. 35 kodeksu dwumiesięczny termin na jej załatwienie. Co więcej, nie zawiadomił rodzica o przyczynie zwłoki w rozpatrywaniu wniosku ani nie podał nowego terminu, do którego to zrobi, do czego zobowiązuje go art. 36 kodeksu. Sąd, biorąc pod uwagę zarówno czas trwania postępowania, jak i postawę wojewody, stwierdził, że dopuścił się on bezczynności z rażącym naruszeniem prawa.