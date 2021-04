Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje wprowadzenie zmian, które ułatwią prowadzenie firmy. Po pierwsze chodzi o sposób rozliczeń. Organ rentowy zamierza przejąć obowiązek ustalania wysokości składek i zgłaszania do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z nich. Jak to zrobi? Przedsiębiorca przekaże do ZUS Jednolity Plik Ubezpieczeniowy z informacjami na temat swojej sytuacji i ubezpieczonych zatrudnionych w jego firmie. Na podstawie tych danych ZUS wykona odpowiednie operacje i poinformuje płatnika o ich wyniku. Jeśli przedsiębiorca nie będzie miał zastrzeżeń do przygotowanych przez organ wyliczeń, wystarczy, że opłaci składkę. Po drugie ZUS ma przejąć wypłatę wszystkich zasiłków z ubezpieczeń społecznych, także tych, które teraz wypłaca pracodawca. Prostsze mają być też same zasady ustalania prawa do świadczeń.