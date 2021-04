Trzecia fala pandemii sprawiła jednak, że najwięksi pracodawcy szykowali się do dużych ruchów na rynku. W marcu zadeklarowali możliwość zwolnienia aż 5,7 tys. osób. Choć procentowo skok w zgłoszeniach był duży, to patrząc na liczby bezwzględne, trudno mówić o nagłym załamaniu rynku pracy i trwałym trendzie. Same deklaracje nie są wszak wiążące i zostały zrealizowane w niespełna 40 proc. Bezrobocie ogółem spadło w poprzednim miesiącu o 0,1 pkt proc. w relacji do lutego i według szacunków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii osiągnęło 6,4 proc.