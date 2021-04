Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rodzice mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego do 25 kwietnia. Z informacji zamieszczonych w wykazie prac rządu wynika, że planowane jest wydłużenie tego terminu o kolejne dwa tygodnie, co oznacza, że zasiłek będzie przysługiwał do 9 maja.

Zasiłek opiekuńczy można otrzymać w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek przysługuje także w razie niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego i inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Od poniedziałku przedszkola, oddziały wychowania przedszkolnego – zerówki i inne formy wychowania przedszkolnego, po trzech tygodniach przerwy, znów działają w całym kraju stacjonarnie, tak samo żłobki i kluby malucha.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy w styczniu wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, od 22 marca uczą się zdalnie. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uczą się zdalnie od 26 października ub.r.

W środę minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że od 26 kwietnia w 11 województwach wprowadzona zostanie w klasach I-III szkół podstawowych nauka w systemie hybrydowym (część uczniów będzie uczyć się stacjonarnie, a część zdalnie). Podał, że chodzi o województwa: podlaskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, pomorskie, lubuskie, świętokrzyskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie i o małopolskie.

W pozostałych pięciu regionach uczniowie klas I-III szkół podstawowych nadal będą uczyć się zdalnie.