Nie zgadzam się z poglądem, że odbiór poczty elektronicznej jest obowiązkiem pracownika, bo wynika to z obowiązku dbania o dobro zakładu pracy, stosowania się do poleceń przełożonych i polecenia pracy w godzinach nadliczbowych. Gdyby przyjąć taką argumentację za słuszną, pracownik cały czas pozostawałby w gotowości do pracy, bo co chwila musiałby sprawdzać skrzynkę, czy nie przyszedł e-mail z obowiązkiem wykonania pracy. Granica między pracą a czasem wolnym od pracy uległaby zatarciu. Pracownik pozostawałby cały czas w pracy. Pracownik załatwiając swoje prywatne potrzeby, takie jak np. zakupy, przez cały czas musiałby sięgać po telefon i sprawdzać, czy pracodawca nie nałożył na niego obowiązku odpowiedzi na wysłanego e-maila. Czy w podanych sytuacjach pracodawca może ukarać pracownika lub też rozwiązać z nim umowę o pracę? Uważam, że takie działania pracodawcy lub osób działających w jego imieniu są sprzeczne z prawem. Naruszają one bowiem prawo pracownika do odpoczynku i są dla niego krzywdzące.