Ma on natomiast znaczenie przy obliczaniu i pobieraniu przez podmiot zatrudniający wpłat do PPK. Stanowią one określony procent wynagrodzenia uczestnika programu. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o PPK przez wynagrodzenie należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika programu, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy (tzw. 30-krotność), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia. Należy dokonać ich (czyli przekazać do instytucji finansowej) w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. W przypadku wypłaty wynagrodzenia uczestnikowi programu co drugi miesiąc również wpłaty do PPK będą obliczanie i pobierane co drugi miesiąc.