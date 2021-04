W tej sytuacji zalecenia wysyłane do poszkodowanych wyciekiem funkcjonariuszy, by wykupili usługę alertów BIK, brzmią jak ponury żart. Pokazują jednak większy problem – braku systemowego wsparcia dla osób, których dane zostały ujawnione. Ostatni wyciek z Facebooka, wspomniany już z KSSiP, Morele, Politechnika Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Nie ma co się łudzić – lista ta będzie się tylko wydłużała, a niektórzy Polacy w ciągu swojego życia zdążą kilka razy paść ofiarą wycieków. Tymczasem wszystko, co można im dziś zaproponować, to wykupienie płatnej usługi, która pozwala zablokować możliwość wzięcia kredytu. Czasem, jak w przypadku Politechniki Warszawskiej, administrator danych ma tyle uczciwości, by zwracać poszkodowanym koszty poniesione na zabezpieczenie danych. Zazwyczaj jednak muszą po prostu płacić z własnej kieszeni.