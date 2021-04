Wyrok się uprawomocnił, gdyż mężczyzna nie zdołał skutecznie złożyć skargi kasacyjnej. Na jego wniosek sprawą zajął się jednak prokurator generalny. Jego skarga nadzwyczajna odniosła skutek. Sąd Najwyższy uchylił orzeczenie apelacyjne i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. SN wskazał, że zgodnie z art. 231 k.p. w związku z przejściem zakładu na nowego pracodawcę ten ostatni staje się stroną umów o pracę w miejsce dotychczasowego. Jest on zatem związany warunkami pracy i płacy, które zostały w nich przewidziane. Może je z czasem modyfikować, ale tylko na takich samych zasadach, jak zrobiłby to poprzedni pracodawca. Tu zaś doszło do ewidentnego naruszenia przepisów, gdyż pracodawca podpisał z pracownikiem umowę na czas określony, choć poprzedni stosunek pracy był zawarty na czas nieokreślony. Utrwalone orzecznictwo zakazuje zmiany umowy z bezterminowej na terminową w trybie wypowiedzenia zmieniającego. Zmiany takie mogą następować za porozumieniem stron, ale tylko wtedy, gdy obie strony działają w sposób swobodny i zgodny. Tu zaś nowy pracodawca postawił sprawę jasno: albo zawarcie umów terminowych, albo zwolnienia . Tak samo było przy zawieraniu kolejnej umowy na okres 10 lat. Naruszyło to przepisy kodeksu pracy.