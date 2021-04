Kolejną zmianą jest możliwość odstąpienia od uzyskania określonych informacji , dokumentów lub podpisu – nie tylko w przypadku osób, co do których mają zastosowanie przepisy o ochronie zdrowia psychicznego. To ograniczenie zostało zniesione i zastąpione ogólnym zapisem mówiącym o tym, że będzie to dopuszczalne, gdy nie pozwala na to stan zdrowia osoby starającej się o przyznanie świadczenia.