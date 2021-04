Być może widać jednak światełko w tunelu. Z danych organu rentowego wynika bowiem, że w I kwartale br. wystawiono 6,1 mln zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 72,1 mln dni. Ich przyczyną były choroba własna, opieka nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. To mniej niż w analogicznych okresie zeszłego roku – nastąpił bowiem spadek zarówno liczby dni absencji chorobowej – o 15,5 proc., jak i liczby zaświadczeń lekarskich – o 20 proc. (patrz infografika).

Podobna tendencja jest też widoczna w statystyce zwolnień z tytułu choroby własnej. I tak w I kwartale tego roku ich liczba wyniosła 5,2 mln, co w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. stanowi spadek o 17,1 proc., a liczba dni absencji chorobowej 61,8 mln, czyli o 13,8 proc. mniej niż rok wcześniej.

Eksperci wskazują, że choć w I kwartale zeszłego roku epidemia się dopiero zaczynała, liczba absencji była bardzo wysoka. – Jednym z powodów był COVID-19. Chodzi przede wszystkim o marzec 2020 r. Zapanowała wówczas ogromna niepewność. Sposobem na radzenie sobie z tą sytuacją i lękiem przed zakażaniem było korzystanie ze zwolnień lekarskich. One w tamtym czasie były brane na masową skalę, do tej pory niespotykaną. Rok później byliśmy już oswojeni z epidemią. Niektórzy przechorowali COVID-19, część osób się też zaszczepiła. To może mieć wpływ na spadek – mówi Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.