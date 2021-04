Jak tłumaczą projektodawcy, w trakcie prac nad ustawą rozważane były różne modele. Pierwszy zakładał objęcie artystów analogicznymi ulgami jak mikroprzedsiębiorców, z zachowaniem 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. Uznano jednak, że się to nie sprawdzi, m.in. ze względu na to, że byłby to system zbyt uciążliwy dla beneficjentów pod względem rozliczeń podatkowych . Drugi model brany pod uwagę miał polegać na całkowitym ubezpieczeniu artystów przez państwo. On też został jednak odrzucony jako zbyt drogi i nakładający na państwo zbyt wiele zadań.