W tej sprawie problem okazał się jednak poważniejszy niż nieadekwatne wynagrodzenie. Otóż odwołująca złożyła odwołanie od decyzji, a w końcowym wyroku sąd apelacyjny stwierdził, że od 21 lutego 2011 r. do 2 października 2013 r. odwołująca była „niemal jedynym” wspólnikiem spółki, co wpływa na istnienie stosunku pracy. Zdaniem sądu nie można mówić o stosunku pracy ze spółką, skoro odwołująca się miała nieograniczone kompetencje kształtowania składu osobowego organów spółki i profilu jej działalności. Podejmowała więc w istocie rzeczy decyzje właścicielskie. W rezultacie w stosunku do osoby mającej faktyczny status pracodawcy i właściciela kapitału nie mogło być mowy o podporządkowaniu pracowniczym. Dlatego też sąd oddalił odwołanie w części dotyczącej ustalenia podstawy wymiaru składek. W pozostałym zakresie stwierdził, że decyzja ZUS nie jest prawidłowa, a określony w niej pułap wynagrodzenia odwołującej się (4388 zł) nie został w żaden sposób uzasadniony. Odwołująca się złożyła wobec tego skargę kasacyjną, której jednak SN nie przyjął do rozpoznania, bo uznał, że nie spełnia ku temu przesłanek.