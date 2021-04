ZUS odmówił wypłaty świadczenia. W uzasadnieniu wskazał, że co prawda przysługuje ono przedsiębiorcy , który rozlicza się kartą podatkową i jest zwolniony z opłacania VAT, ale tylko gdy nie ma on zawieszonej działalności. Taki wniosek organ rentowy wyciągnął z art. 15zq ust. 6 tarczy antykryzysowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). Przepis ten stanowi, że do takich przedsiębiorców (rozliczających się kartą podatkową i niepłacących VAT) nie stosuje się wymogów określonych w art. 15zq ust. 4 pkt 1 i 2 (w pkt 1 jest mowa o osobach, które nie zawiesiły działalności – muszą one wykazać 15-proc. spadek przychodów; pkt 2 mówi o przedsiębiorcach, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia 2020 r.).