Odpowiedzialnym za organizację procesu pracy jest pracodawca. To jego obciąża szeroko rozumiane ryzyko prowadzonej działalności, w tym liczne obowiązki z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, których realizacja sprowadza się do zapewnienia pracownikom maksimum bezpieczeństwa. Powyższe zasady mają jak najbardziej zastosowanie do pracy na odległość, w tym stosunkowo nowej jej formy, jaką jest praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19.

Wypadek, który jest przedmiotem postępowania powypadkowego realizowanego przez pracodawcę, może zdarzyć się zarówno w zakładzie pracy, jak i w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Dotyczy to również pracy na odległość, jaką jest praca zdalna wykonywana w celu przeciwdziałania COVID-19 czy telepraca (co znamienne, z ostatnich danych PIP wynika, że odnotowano już trzy wypadki śmiertelne przy pracy zdalnej – red.). Nie ma przepisów, które pozwalałyby uznać, że wypadki, do których dochodzi w ramach pracy zdalnej oraz telepracy, są wyłącznie prywatną sprawą poszkodowanego. Przyjęcie takiego założenia mogłoby stanowić przejaw nierównego traktowania pracowników.

Zarządzenie GIP nr 24/13 zostało zmodyfikowane zarządzeniem nr 3/21 z 18 stycznia 2021 r. Wprowadzona została zmiana, zgodnie z którą w uzasadnionych przypadkach możliwe jest podjęcie przez okręgowego inspektora pracy lub jego zastępcę decyzji o niebadaniu „wypadków zaistniałych podczas pracy zdalnej, w szczególności w sytuacji gdy ze wstępnych informacji wynika wprost, że w związku z tymi zdarzeniami nie miało miejsca naruszenie przepisów bhp i uprawnień poszkodowanych do świadczeń” (poprzednio przepis pozwalał na odstąpienie od badania tzw. nagłych przypadków medycznych oraz wypadków komunikacyjnych). W związku z powyższą modyfikacją zarządzenia zmianie uległa treść druku „Meldunek GIP-Mw” (o wypadku przy pracy/zdarzeniu potencjalnie wypadkowym/katastrofie), w którym wyszczególniono, że może on dotyczyć „wypadku podczas pracy zdalnej”. Zatem okręgowy inspektor pracy lub jego zastępca mogą podjąć decyzję o niebadaniu wypadku, do którego doszło podczas pracy zdalnej. Nie jest to decyzja administracyjna w rozumieniu przepisów prawa administracyjnego, od której przysługiwałoby odwołanie. W ww. meldunku znajduje się miejsce na decyzję okręgowego inspektora pracy, w której do zbadania okoliczności i przyczyn zdarzenia wyznacza on konkretnego inspektora pracy. Nie ma natomiast wyraźnie wskazanego miejsca, w którym okręgowy inspektor pracy umieszczałby informacje o odstąpieniu od badania wypadku wraz z uzasadnieniem takiej decyzji. Niemniej jednak taka decyzja powinna być podejmowana w uzasadnionych przypadkach. Podstawą do tego są w szczególności wstępne informacje, z których wynika wprost, że w związku ze zdarzeniem nie miało miejsca naruszenie przepisów bhp i uprawnień poszkodowanych do świadczeń.

Poszkodowany pracownik, który powziął informację, że zgłoszone przez pracodawcę do PIP zdarzenie nie będzie przedmiotem postępowania, może zatem nie podzielać argumentacji okręgowego inspektora pracy lub jego zastępcy. Poszkodowany może być bowiem zainteresowany, aby zdarzenie zostało zbadane nie tylko przez poprzez zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę, lecz także przez inspektora pracy ‒ co mogłoby być przydatne na wypadek sporu między pracodawcą a poszkodowanym co do ustalania okoliczności i przyczyn zdarzenia. W takim przypadku nie można wykluczyć, że poszkodowany wniesie skargę do urzędu. Ponieważ podjęcie decyzji o odstąpieniu od badania wypadku zapada na szczeblu okręgowego inspektoratu pracy, skarga może być złożona zarówno do niego, jak i do organu wyższego stopnia, jakim jest GIP. Warto jednak skorzystać z tej drugiej możliwości – tak, aby organ wydający decyzję o odstąpieniu od badania wypadku w ramach pracy zdalnej nie rozpatrywał we własnym zakresie skargi, która dotyczy jego decyzji. Oczywiście w pierwszej kolejności zasadnym postępowaniem poszkodowanego będzie próba zasięgnięcia informacji we właściwym miejscowo okręgowym inspektoracie pracy w sprawie uzasadnienia decyzji dotyczącej odstąpienia od badania wypadku zaistniałego podczas pracy zdalnej. Nie można przy tym wykluczyć, że poszkodowany dostarczy nowych informacji dotyczących zdarzenia, które sprawią, iż decyzja w sprawie odstąpienia od badania wypadku stanie się bezprzedmiotowa (a w konsekwencji PIP zbada ten wypadek).