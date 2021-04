W ostatnim czasie UE przedstawiła trzy propozycje dyrektyw, które mają istotne znaczenie dla prawa i rynku pracy oraz zabezpieczenia społecznego. Pierwsza dotyczy wprowadzenia unijnej płacy minimalnej i promowania układów zbiorowych (w praktyce ta pierwsza ma być powiązana z przeciętną płacą w danym kraju lub medianą). Kolejne projekty mają dotyczyć pracy zdalnej i wprowadzenia prawa do odłączenia się po godzinach (np. nieodbierania telefonów, e-maili od szefa itp.) oraz zapewnienia równości płac bez względu na płeć. W drugiej połowie roku mają też rozpocząć się prace nad możliwością uregulowania pracy za pośrednictwem platform internetowych (typu np. Uber – zarobkujący w ten sposób mają zyskać ochronę). Zgłaszane będą też zapewne kolejne projekty. Sugeruje to przedstawiony w ubiegłym miesiącu przez KE „Plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych”. Wynika z niego m.in., że do 2030 r. 60 proc. dorosłych Europejczyków ma w każdym roku uczestniczyć w szkoleniu (w praktyce oznacza to, że najprawdopodobniej kolejna inicjatywa legislacyjna KE z zakresu zatrudnienia będzie dotyczyć dokształcania). To właśnie ten plan i zapowiedź wdrażania filaru praw socjalnych wzbudziła szczególne obawy zatrudniających. We wspomnianym liście do KE przypomnieli, że przyjęty w 2017 r. filar miał mieć charakter niewiążącej strategii zawierającej cele w zakresie polityki społecznej, które powinny osiągać kraje UE (zbiór „miękkich” rekomendacji). W praktyce stał się jednak podstawą do opracowywania kolejnych dyrektyw.