– Apelujemy o obniżenie limitu osób deklarujących chęć zaszczepienia się. Uważamy, że jeśli w danej firmie chętnych będzie np. 200 zatrudnionych, a pracodawca będzie chciał zorganizować taki punkt i wziąć za niego odpowiedzialność, to należy mu to umożliwić – wskazuje Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Dodaje, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw nie powinien być pomijany w uproszczonej procedurze dostępu do szczepień.