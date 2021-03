W porównaniu z poprzednią wersją projektu (z września 2020 r.) największe modyfikacje dotyczą rekompensaty kosztów, jakie ponoszą zatrudnieni w związku z pracą zdalną. Przepisy jednoznacznie wskażą, że jeśli zatrudniony będzie wykorzystywał swoje materiały lub narzędzia do pracy (np. prywatny dostęp do internetu), firma musi wypłacać mu ekwiwalent. Nie będzie miał on z góry określonej wysokości dla wszystkich pracowników (np. 100 zł). Zasady ustalania kwoty świadczenia (i kwalifikowania poszczególnych kosztów) firma ustali w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub w wydawanym przez siebie regulaminie (jeśli w firmie nie ma związków). Ostateczna wysokość świadczenia ma być uzgadniana z pracownikiem, który świadczy obowiązki zdalnie.