Do większości propozycji ZPP krytycznie odniosła się Naczelna Izba Aptekarska. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NIA, zwraca uwagę zwłaszcza na ryzyko zmiany przepisów w obrębie art. 99 ust. 3 w kontekście monopolizacji rynku aptecznego. Jej zdaniem wykreślenie warunku z ustawy mogłoby doprowadzić do całkowitego przejęcia rynku przez duże podmioty gospodarcze. NIA nie przychyliła się również do propozycji złagodzenia zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych. Jak wskazuje prezes w piśmie skierowanym do ministerstwa, możliwość tworzenia w ramach reklamy np. własnych programów lojalnościowych mogłaby doprowadzić do nadmiernego zażywania leków i nieprzewidywalnych szkód na zdrowiu pacjentów.