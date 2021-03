Zakwestionował to rumuński resort edukacji przy rozliczaniu unijnego wsparcia. Podkreślił, że zatrudnieni zadeklarowali liczbę godzin pracy przekraczającą maksymalny limit 13 godzin na dobę ustanowiony w wytycznych ministerstwa (zgodnie z dyrektywą 2003/88/WE z 4 listopada 2003 r. dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy; Dz.Urz. z 2003 r., L 299, s. 9). Ministerstwo oddaliło zażalenie uczelni w tej sprawie, więc sprawa trafiła do sądu. Ten powziął wątpliwości co do rozstrzygnięcia i skierował pytania prejudycjalne do TSUE. Chodzi m.in. o ustalenie, czy zagwarantowane we wspomnianej dyrektywie prawo do dobowego odpoczynku (co najmniej 11 godz.) należy odnosić odrębnie dla każdej umowy, czy też łącznie do wszystkich kontraktów zawartych z tym samym pracodawcą lub z różnymi pracodawcami.