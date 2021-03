Powyższa regulacja od samego początku jej uchwalenia budziła kontrowersje. Zgodnie bowiem z poglądem Sądu Najwyższego – wyrażonym w wyroku z 24 stycznia 2006 r., sygn. I PK 124/05 – pracodawca może na podstawie przepisów kodeksu pracy wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody. Jednostronne wysłanie zatrudnionego na zaległy urlop było zatem możliwe już przed wejściem w życie przepisów szczególnych i to bez ograniczeń co do liczby dni takiego urlopu. Pojawiły się zatem wątpliwości, jaka jest relacja art. 15gc ustawy antycovidowej do regulacji kodeksowej.