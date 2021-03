Resort obrony potwierdza, że zeszłoroczny sprawdzian odwołano z uwagi na sytuację epidemiczną, zaznaczając, że w odniesieniu do tego roku nie zapadła jeszcze decyzja. Obecnie rozważane są dwa warianty – przesunięcie terminu na przełom III i IV kw. br. lub odwołanie. Zależeć to będzie m.in. od tempa szczepień.

– Co z tego, że po szczepieniu zrobią nam sprawdzian, jak już kolejny rok co i raz zakazuje się żołnierzom korzystania z siłowni lub hali sportowej. Jak w takim chaosie mamy się przygotować do sprawdzianu? Najtrudniej mają koledzy mieszkający w dużych miastach, bo nie mają już żadnych warunków do systematycznego treningu – mówi dowódca drużyny z jednostki wojskowej 3936 z Gdyni. Tymczasem, jak dodaje, żołnierze na co dzień nie są w stanie przestrzegać obostrzeń sanitarnych – tłoczą się na poligonach czy w stołówkach i innych wspólnych pomieszczeniach.