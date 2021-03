– ZUS jest ustawowo zobowiązany do sprawdzania prawidłowości wykorzystywania L4. Przypomnę, że mogą to robić również płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych – mówi Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS. W ramach takiej kontroli organ rentowy ustala, czy osoba przebywająca na zwolnieniu pracuje albo wykorzystuje je niezgodnie z jego celem.