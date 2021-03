To zresztą nie są jedyne zmiany przepisów , które mają usprawnić działanie tego systemu. Do konsultacji trafił także projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych. Zgodnie z nim w przypadku orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych lekarz medycyny pracy lub medycyny przemysłowej nie będzie miał obowiązku zasięgać opinii lekarzy specjalistów chorób zakaźnych. Ci bowiem obecnie potrzebni są przede wszystkim do walki z pandemią.