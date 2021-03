Tak, pracodawca ma taki obowiązek. Od 1 stycznia 2021 r. ustawę z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: ustawa o PPK) stosuje się m.in. do najmniejszych pracodawców z sektora prywatnego (tych, którzy na 31 grudnia 2019 r. zatrudniali mniej niż 20 osób zatrudnionych). Należą oni do ostatniego, czwartego etapu wdrożenia PPK i mają czas na zawarcie z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK do 23 kwietnia, a umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych do 10 maja br.