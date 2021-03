Płatnicy składek, którzy zatrudniają na umowę o pracę, umowę zlecenia osoby pobierające emeryturę lub rentę, mają obowiązek złożyć w ZUS zaświadczenie o uzyskanych przez nich przychodach. Trzeba to zrobić co roku do końca lutego (w tym roku 28 lutego przypadł w niedzielę, dlatego termin uległ przesunięciu do 1 marca 2021 r.). Na podstawie zaświadczenia ZUS ustali, czy nie doszło do przekroczenia kwot granicznych, ponieważ świadczeniobiorcy mogą co prawda dorabiać, ale zarobek jest limitowany.