Przed nowelizacją tego przepisu dla umorzenia kosztów istotny był tzw. ważny interes zobowiązanego, natomiast aktualnie podstawą do umorzenia są „względy społeczne lub gospodarcze”. Wydaje się więc, że uzyskanie pozytywnego stanowiska ZUS powinno być łatwiejsze. Dodatkową okolicznością może być trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy spowodowana przez epidemię COVID. Z drugiej jednak strony sugerowana propozycja spłaty ratalnej w wysokości 500 zł miesięcznie może nie zyskać akceptacji ze strony ZUS. Jest to o tyle istotne, że decyzja w sprawie spłaty ratalnej wspomnianych kosztów egzekucyjnych jest decyzją uznaniową. I to właśnie ten element może być problemem w przyjęciu podanej propozycji spłaty. O uznaniowości trafnie wypowiedziano się m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 16 października 2019 r., sygn. akt III SA/Łd 706/19, gdzie wskazano, że uznaniowy charakter stanowiska ZUS oznacza, że wybór sposobu rozstrzygnięcia wniosku o zastosowaniu ulgi zależy jedynie od organu egzekucyjnego, który ma obowiązek przeprowadzić w sposób prawidłowy postępowanie w sprawie i wydać postanowienie. Jak podano, taki akt może podlegać sądowej kontroli wyłącznie w zakresie jego zgodności z przepisami o postępowaniu. Kontrola ta sprowadza się wyłącznie do zbadania, czy wydanie postanowienia przez organ egzekucyjny zostało poprzedzone prawidłowo przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym popartym wyczerpującym zebranym materiałem dowodowym oraz rozważeniem wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia. Sąd nie ocenia w takim przypadku słuszności, a jedynie poprawność postępowania.