W sytuacji gdy u pracodawcy mającego status przedsiębiorcy funkcjonują organizacje związkowe, w tym mające status zakładowych, przeprowadzenie kontroli w trybie zdalnym bez osobistej wizyty inspektora może być związkowcom nie na rękę, np. ze względu na utrudniony osobisty kontakt z kontrolującym. Ale czy w takiej sytuacji obowiązkiem inspektora pracy jest zwrócenie się do organizacji związkowych o zajęcie stanowiska w sprawie planowanej kontroli w trybie zdalnym? I czy przedsiębiorca , do którego wpłynie taka propozycja inspektora, ma obowiązek konsultować decyzję w tej sprawie z organizacjami związkowymi, w tym mającymi status zakładowych?

przykład

Inspektor pracy ma zamiar przeprowadzić kontrolę wybranych zagadnień dotyczących prawnej ochrony pracy. Uwzględniając zakres kontroli, istnieje możliwość jej przeprowadzenia w trybie zdalnym. Inspektor wystosował więc do przedsiębiorcy, który będzie kontrolowany, żądanie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 4/21 głównego inspektora pracy z 19 stycznia 2021 r. Przedsiębiorca pozytywnie odniósł się do treści pouczenia w sprawie możliwości przeprowadzenia kontroli zdalnej (odesłał wypełnione żądanie w postaci elektronicznej na właściwy adres e-mail). Inspektor pracy przystąpił do kontroli zdalnej, informując – telefonicznie –funkcjonującą u tego pracodawcy zakładową organizację związkową o tematyce i zakresie przeprowadzanej kontroli. Organizacja związkowa skierowała do PIP skargę na inspektora pracy, zarzucając mu brak uzgodnienia na podstawie art. 29 ustawy o PIP, tj. brak współdziałania w kwestii przeprowadzenia kontroli w trybie zdalnym. Osobny zarzut – w zakresie braku skonsultowania kwestii zgody na przeprowadzenie kontroli w trybie zdalnym – dotyczył również przedsiębiorcy.