Z osobami, które podejmują pierwsze zatrudnienie w służbie cywilnej, należy zawrzeć umowy na czas określony 12 miesięcy. Po uzyskaniu pozytywnej pierwszej oceny w służbie cywilnej co do zasady z pracownikiem powinna zostać zawarta umowa na czas nieokreślony. Jeżeli jednak istnieją obiektywne powody uniemożliwiające zawarcie umowy na taki czas, np. brak możliwości dalszego zatrudnienia w urzędzie po zakończeniu realizacji projektu, to dyrektor generalny urzędu może podjąć decyzję o zawarciu z pracownikiem kolejnej umowy na czas określony.

Co do zasady pozytywna pierwsza ocena prowadzi do zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony. Jednak z uwagi na wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy zasadę swobody nawiązywania stosunku pracy oraz kształtowania jego treści, należy uznać, że dyrektor generalny urzędu ma pewną swobodę w podjęciu decyzji o zatrudnieniu takiego pracownika na czas nieokreślony. Ewentualna decyzja o niezawieraniu z pracownikiem umowy na czas nieokreślony mimo uzyskania przez niego pozytywnej oceny powinna jednak wynikać z obiektywnych i uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających zawarcie takiej umowy (np. reorganizacja urzędu, likwidacja stanowiska pracy lub konieczność redukcji zatrudnienia).

W wyroku tym SN stwierdził, że pracownik, który otrzymał pozytywną pierwszą ocenę w służbie cywilnej, nie ma roszczenia o zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jak wskazał sąd w uzasadnieniu, przyznanie pracownikowi oceny pozytywnej obliguje kierownika komórki organizacyjnej do wystąpienia do dyrektora generalnego urzędu z wnioskiem o zawarcie z ocenionym pracownikiem umowy o pracę na czas nieokreślony. Z ustawy nie wynika jednak, że dyrektor generalny jest związany takim wnioskiem. Artykuł 35 ust. 2 u.s.c. stanowi jedynie o możliwości zawarcia takiej umowy. Podobnie art. 35 ust. 6 u.s.c. nie może być uznany za źródło takiego obowiązku. Są to normy kompetencyjne, a nie materialnoprawne dotyczące obowiązków dyrektora i odpowiadających im roszczeń pracownika. SN wskazał również, że „obiektywne powody” powinny być rozumiane jako okoliczności odnoszące się do precyzyjnych i konkretnych okoliczności charakteryzujących daną działalność. Może to być więc np. potrzeba zatrudnienia pracownika na czas realizacji określonego projektu realizowanego ze środków UE, przy braku możliwości dalszego zatrudnienia w urzędzie po zakończeniu tego projektu.