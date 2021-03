Wiceminister SWiA odnosząc się do szacunków dotyczących liczby funkcjonariuszy, którzy wyrazili chęć do zaszczepienia się przeciwko Covid-19 podkreślił, że należy pamiętać, że są to szczepienia dobrowolne.

"Nie możemy i nie chcemy wywierać żadnej presji. Myślę, że funkcjonariusze sami zdecydują. Być może część z nich czeka, być może część z nich chce się zaszczepić w szczepieniach populacyjnych. Mają do tego prawo" - powiedział.

Zapewnił, że szczepienia będą prowadzone sprawnie logistycznie, w taki sposób, aby nie zakłócać normalnego przebiegu służby. "Logistycy w formacjach pracują nad tym. Myślę, że będzie to dobrze zorganizowane" - zaznaczył.

Wiceszef MSWiA dodał, że jest w stałym kontakcie z pełnomocnikiem rządu ds. szczepień Michałem Dworczykiem. "Jesteśmy umówieni na spotkania koordynacyjne. Te prace już idą pełną parą. Szczepienia we wszystkich służbach, które znalazły się w grupie 1c powinny ruszyć w okolicach 29 marca" - powiedział.

Maciej Wąsik w rozmowie z PAP zachęcił również wszystkich funkcjonariuszy do zaszczepienia się. "Jako Maciej Wąsik oczywiście zachęcam wszystkich funkcjonariuszy do szczepień. Sam zaszczepię się, kiedy przyjdzie na mnie kolej" - zapewnił. "Na przykładzie Izraela widać, że szczepienia przynoszą efekt, że można myśleć o powrocie do względnej normalności" - dodał.

Szczepienia w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia. W pierwszej kolejności szczepiony był personel medyczny oraz osoby zatrudnione w placówkach całodobowej opieki. 25 stycznia ruszyły szczepienia populacyjne (w pierwszej kolejności seniorów, którzy ukończyli 70 lat), a 12 lutego - nauczycieli.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez szefa KPRM Michała Dworczyka, 15 marca mają rozpocząć się szczepienia pacjentów przewlekle chorych (np. dializowanych, po przeszczepach i chorych na nowotwory), 22 marca - pacjentów w wieku 69 lat, a 29 marca funkcjonariuszy służb.