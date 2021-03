Dominik Rozkrut, prezes GUS , podobnie wyjaśnia regulację zawartą w nowelizacji ustawy o NSP. – Nagrody wypłaca się, gdy sytuacja na to pozwala. Dlatego będąc w szczycie epidemii, trzeba zastanowić się, czy to jest dobry moment. Nagroda to wydatek ok. 5–7 tys. zł na osobę. Łącznie daje to 12 mln zł – mówi. Zapewnia, że nowy przepis ma rozwiać wątpliwości dotyczące nagród, a nie dodatków.