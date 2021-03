To, że ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) nie jest idealna, to truizm. W jej przypadku praktyka co jakiś czas bezlitośnie obnaża niedoskonałości techniki legislacyjnej, które przysparzają kolejnych trudności interpretacyjnych. Okazuje się, że szczególną słabością są przepisy wyznaczające terminy realizacji obowiązków związanych z założeniem PPK. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów powstałych po 1 stycznia 2021 r., które w przypadku przejęcia pracowników i wstąpienia w prawa i obowiązki poprzednich pracodawców na założenie PPK mają niecały miesiąc. Wiele firm, planując przejście zakładu pracy lub jego części do nowo tworzonych podmiotów, nie ma tego świadomości. A niestety niewiedza może słono kosztować – za niezałożenie PPK w terminie grozi kara grzywny w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń.

Podmioty, które na 31 grudnia 2019 r. zatrudniały mniej niż 20 osób, zostały objęte ustawą o PPK od 1 stycznia 2021 r. (IV etap). Na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową mają czas do 23 kwietnia 2021 r. Z kolei zapis do PPK, czyli zawarcie umów o prowadzenie PPK, powinien nastąpić do 10 maja 2021 r. Terminy te nie mają jednak zastosowania do podmiotów, które 1 stycznia 2021 r. jeszcze nie istniały i powstały dopiero po tej dacie. Takie podmioty zakładają PPK na zasadach ogólnych. W konsekwencji umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta nie później niż 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej dany podmiot ma obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Aby wyznaczyć termin zawarcia umowy o zarządzanie, najpierw trzeba więc ustalić termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK, która chronologicznie jest zawierana później, i cofnąć się na osi czasu. Umowę o prowadzenie PPK zawiera się po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w danym podmiocie, nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął ów trzymiesięczny okres. Do tego ostatniego wlicza się zaś okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w danym podmiocie zatrudniającym. Co jednak szczególnie istotne, wlicza się również okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy w innych podmiotach, jeżeli z mocy odrębnych przepisów obecny zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez poprzedniego pracodawcę. Nie ma więc wątpliwości, że należy tu uwzględnić okres zatrudnienia u pracodawcy przed transferem pracownika w ramach przejścia zakładu pracy (art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

Zatem gdy nowo powstały po 1 stycznia 2021 r. podmiot zacznie zatrudniać załogę właśnie w wyniku przejęcia pracowników w ramach przejścia zakładu pracy, to będzie zobowiązany założyć PPK na zasadach ogólnych, jednak z uwzględnieniem stażu pracy przejmowanych pracowników nabytego przed przejściem. Jeśli więc pracownicy w momencie transferu będą mieli wypracowany minimum trzymiesięczny okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, to nowy pracodawca będzie obowiązany niemal natychmiast zapisać ich do PPK – umowę o prowadzenie PPK trzeba będzie zawrzeć już do 10. dnia kolejnego miesiąca. To z kolei przekłada się na termin zawarcia umowy o zarządzanie, który mija 10 dni roboczych przed upływem terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Łatwo więc obliczyć, że w tej szczególnej sytuacji na założenie PPK pracodawca będzie miał mniej niż miesiąc.

Przykład 1

W sytuacji transferu terminy na założenie PPK są tak krótkie, że nie ma możliwości zachowania miesięcznego terminu dotyczącego porozumienia ze stroną społeczną. Dzieje się tak dlatego, że już sam okres od dnia zatrudnienia pierwszego pracownika do terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK jest krótszy niż miesiąc. Czy zwalnia to pracodawcę z obowiązku współdziałania ze stroną społeczną i w konsekwencji może on samodzielnie dokonać wyboru instytucji finansowej? Ustawa o PPK niestety nie daje odpowiedzi na to pytanie. Nie ma jednak wątpliwości, że nie taki był cel ustawodawcy i występuje po prostu luka w prawie. W tym przypadku literalna wykładnia przepisów prowadzi do trudnych do zaakceptowania wniosków. Wydaje się więc, że co najmniej ze względów słusznościowych pracodawca powinien przynajmniej podjąć próbę współdziałania ze stroną społeczną. Choć w praktyce może się to okazać trudne lub wręcz niemożliwe do zrealizowania. Oznaczałoby to, że pracodawcy, u których nie działa organizacja związkowa, w czasie krótszym niż miesiąc muszą wyłonić reprezentację osób zatrudnionych (co z kolei oznacza przygotowanie i ogłoszenie regulaminu wyborów oraz samo ich przeprowadzenie), a następnie wybrać instytucję zarządzającą PPK (m.in. zgromadzić i przeanalizować oferty instytucji finansowych, których obecnie dostępnych jest 20, i wypracować porozumienie ze stroną społeczną) i wreszcie zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją (takie umowy z reguły są obszerne i mają po kilkadziesiąt stron). Zrealizowanie takiej sekwencji działań w czasie raptem trzech tygodni może okazać się po prostu niewykonalne, zwłaszcza bez wsparcia ze strony fachowych doradców. A zachowanie tych terminów jest jeszcze trudniejsze w dobie koronawirusa i panującej od roku pandemii.