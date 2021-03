Ustawa o PPK nie przekreśla zatem możliwości wyboru instytucji finansowej wspólnie ze stroną społeczną nawet wtedy, gdy do zawarcia umowy o zarządzanie PPK pozostało mniej niż miesiąc. Wskazuje jedynie, że w sytuacji gdy na miesiąc przed terminem zawarcia tej umowy nie zostanie osiągnięte porozumienie, podmiot zatrudniający będzie uprawniony do wyboru instytucji finansowej samodzielnie. Nie ma jednak przeszkód, aby pomimo to skorzystał on z możliwości wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z przedstawicielami pracowników. To oznacza, że podmioty zatrudniające należące do sektora publicznego także po 26 lutego br. mogą wybrać instytucję finansową wspólnie z działającymi u nich zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeśli takie nie działają w podmiocie zatrudniającym – z reprezentacją osób zatrudnionych.