Dlatego, o ile można się zgodzić na wykonanie wydruku np. wypowiedzenia podpisanego kwalifikowanym podpisem, aby umieścić taki dokument w części C akt osobowych pracownika, to już przechowywanie go tylko w takiej formie jest nie do zaakceptowania. Zatem np. usunięcie takiego dokumentu elektronicznego – w ślad za stwierdzeniem MRPiT, że nie ma obowiązku równoległego przechowywania tego dokumentu w postaci pierwotnej –naraża pracodawcę na ryzyko procesowe. Bez tej pierwotnej formy dokumentu nie będzie on bowiem w stanie wykazać prawidłowości złożonego oświadczenia woli. Z reguły w prawie pracy nadal – mimo dopuszczenia elektronizacji – przyjmuje się wyższość postaci papierowej. Tym razem jednak musi ona ustąpić pierwszeństwa nowym technologiom. I trzeba stwierdzić, że w omawianej sytuacji ważniejsze jest przechowywanie dokumentu elektronicznego niż jego papierowego wydruku.