Takie kryterium budzi jednak wątpliwości. Wywołuje ryzyko, że jakiś rodzaj działalności zostanie pominięty. Zwracał na to uwagę m.in. prof. Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, w wystąpieniu do Jarosława Gowina, wicepremiera i ministra rozwoju. Do RPO zgłaszali się przedsiębiorcy, którzy uważali, że ich działalność została niesłusznie pominięta w wykazie tych, które uprawniają do pomocy (chodzi np. o sprzedawców sprzętu sportowego lub roślin w wyspecjalizowanych sklepach, zegarmistrzów, właścicieli kantorów). Częstym problemem był też brak aktualizacji PKD w rejestrze REGON. W rezultacie niektóre przedsiębiorstwa, których przeważająca działalność w praktyce była różna od tej zadeklarowanej, nie mogą pozyskać wsparcia. Niektóre aktualizują dane , ale nie zawsze przynosi to efekt. Poszczególne tarcze odmiennie regulowały bowiem moment, od którego warunek prowadzenia przeważającej działalności pod konkretnym kodem PKD jest uważany za spełniony. ZUS rygorystycznie podchodził do interpretacji przepisów (pisaliśmy o tym: „Brak aktualizacji danych pozbawił pomocy wiele firm” DGP nr 11/2021).