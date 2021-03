To stwierdzenie – pochodzące z artykułu „Urzędnik w mundurze wciąż zarabia więcej” zamieszczonego w DGP z 25 lutego 2021 r. – doskonale obrazuje albo brak zrozumienia problematyki służby, albo niechęć związkowców reprezentujących pracowników służby cywilnej do funkcjonariuszy. Przedstawione w artykule tezy o ogromnych dysproporcjach w wynagrodzeniach służby cywilnej i służby celno-skarbowej nie dość, że są odległe od prawdy, to podsycają wzajemną wrogość dwóch grup zawodowych z wielkim trudem łączonych w KAS