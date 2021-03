Jeżeli więc termin określony na fakturze jest późniejszy od tego z umowy i płatności dokonano w tym pierwszym, to można dla celu obniżenia wpłat na PFRON faktury nie korygować, bo firma, która kupiła produkty lub usługi, i tak nabędzie prawo do ulgi. Z kolei, gdy data płatności z faktury jest wcześniejsza od tej umownej, to można dokonać korekty faktury. Przy czym istotne jest, aby nastąpiło to w terminie, o którym mowa w art. 22 ust. 10 pkt 1 ustawy o rehabilitacji. W myśl tego przepisu pracodawca – sprzedający wystawia druk INF-U z kwotą ulgi nie później niż do ostatniego dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym przypadał czas płatności za zakup.