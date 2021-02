1 stycznia 2021 r. rozpoczął się IV etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych. Oprócz mikro- i małych przedsiębiorców obejmuje również jednostki sfery finansów publicznych . Te ostatnie do 26 lutego br. muszą zawrzeć porozumienia ze stroną społeczną, by do 26 marca ich dyrektorzy mogli zawrzeć umowy o zarządzanie PPK.

Eksperci wskazują, że na wyłączenie PZP raczej nie ma co liczyć. – Nie ma podstaw do przyjęcia, iż art. 7 ust. 3 ustawy o PPK jest przepisem szczególnym uchylającym zasady udzielania zamówień publicznych wynikające z PZP, tym bardziej iż w tym samym art. 7 zamieszczony został ust. 2a, który jednoznacznie wyłącza stosowanie PZP do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK jedynie w sytuacji, gdy ich wartość jest mniejsza od progów unijnych – podkreśla Dorota Grześkowiak-Stojek z Kancelarii Prawnej JMGJ Jaworska Matusiak Grześkowiak Jarnicka sp.j.

Wskazuje, że pracodawca, zawierając umowę o prowadzenie PPK, działa jako pełnomocnik pracowników, sam nie jest jej stroną. – W konsekwencji umowa o zarządzanie PPK nie będzie nosiła znamion umowy w sprawie zamówienia publicznego, co oznacza, że pełnomocnik może w ogóle nie być zobowiązany do stosowania przepisów PZP – ocenia mec. Mytkowski.

Większość ekspertów stoi jednak na stanowisku, że PZP trzeba stosować, a do tematu konsultacji podejść od strony „przyjaznej wykładni” obu regulacji. Wojciech Stachowicz-Szczepanik jest zdania, że zasada, zgodnie z którą pracodawca jest zobowiązany do wyboru instytucji finansowej w porozumieniu ze związkami zawodowymi, nie stoi w sprzeczności z nowelizacją PZP i można znaleźć płaszczyznę porozumienia pomiędzy ustawowymi regulacjami.

– W konsekwencji należy przyjąć, iż pracodawca powinien przeprowadzić postępowanie zgodnie z zasadami PZP w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, biorąc pod uwagę w ramach oceny ofert proponowane przez instytucje finansowe warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywność oraz posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi, a także najlepiej rozumiany interes zatrudnionych – podkreśla ekspertka. To zaś jej zdaniem w praktyce sprowadzi się do konsultacji w zakresie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Związkowcom problem jest już od dawna znany. Stąd ok. 40 proc. jednostek sfery finansów publicznych zdążyło zawrzeć umowy o prowadzenie PPK w 2020 r., dzięki czemu „uciekły” przed nowelizacją. Czy to jednak załatwi problem? Nie do końca wiadomo. Z komunikatu Urzędu Zamówień Publicznych z 13 października 2020 r. wynika bowiem, że ze względu na to, iż PPK nie ma cech zamówienia publicznego, nie powinno stosować się względem niego obowiązku zawierania umów na czas oznaczony, nie dłuższy niż cztery lata.